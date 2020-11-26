В Башкирии за хищение почти 90 млн рублей осудили организатора финансовой пирамиды

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Организатор финансовой пирамиды "Алтын Капитал", 35-летний житель Башкирии, осужден на пять лет и три месяца лишения свободы за хищение более 88 млн рублей у вкладчиков, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Кирилла Белоносова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем"). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами на 2 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный учредил кредитно-потребительский кооператив, который работал по схеме финансовой пирамиды. Он обещал вкладчикам выплаты в размере от 20 до 40% годовых, с 2013 по 2016 год похитил у 450 потерпевших свыше 88 млн рублей.

"Внесенные гражданами деньги фигурант уголовного дела вопреки обещаниям не инвестировал в высокодоходный бизнес, а переводил подконтрольным фирмам, а также использовал на расширение сети офисов финансовой пирамиды в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск Республики Башкортостан, г. Оренбург. Проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, поступивших от новых клиентов", - отметили в пресс-службе.

Подсудимый не признал вину в совершенных преступлениях, он был взят под стражу в зале суда.