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В Калужской области возбудили дело в отношении матери, которая избила сына ремнем

В настоящее время решается вопрос о лишении матери пострадавшего ребенка родительских прав

ТАСС, 26 ноября. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело в отношении матери, избившей ремнем при кормлении двухлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона по итогам проведенной проверки.

"Кировской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью двухлетнего ребенка. С учетом наличия достаточных данных следственным органом в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В ходе проверки прокуратура установила, что жительница Кирова при кормлении ребенка избила его ремнем, в результате у него были диагностированы множественные телесные повреждения. Несколько дней женщина не обращалась за медпомощью, несмотря на ухудшение состояния здоровья сына. Ребенка доставили в больницу после вмешательства полицейских и специалистов социального реабилитационного центра. В настоящее время решается вопрос о лишении матери пострадавшего ребенка родительских прав.

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