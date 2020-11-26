СК в Ивановской области возбудил дело в отношении матери, убившей новорожденную дочь

ИВАНОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины, убившей свою новорожденную дочь в Юже Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Южским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ивановской области в отношении 37-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденной дочери (ст. 106 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 ноября женщина в домашних условиях родила жизнеспособную девочку, а затем сбросила ее в выгребную яму, где новорожденная умерла.