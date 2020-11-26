В Вологде произошло нападение на отделение банка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на отделение банка в Вологде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Несколько дней назад от представителя данной организации в полицию поступило сообщение о разбое. По его словам, злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали находившиеся в нем денежные средства, после чего скрылись", - сказала она.

По словам Волк, полицейские в ходе спецоперации, которая проходила в двух районах города, задержали подозреваемых. Часть похищенного изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 3. ст. 162 УК РФ). Один из фигурантов арестован, другой находится под домашним арестом.