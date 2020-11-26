Источник: в Крыму задержали бывшего замглавы администрации Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали бывшего заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, который накануне покинул свой пост, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах Крыма.

"Правильно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, задержан ли Вавренюк. Он не уточнил, в чем подозревают экс-чиновника. При этом рассказал, что Вавренюк сейчас находится на допросе.

На сайте властей Евпатории сообщается, что 39-летний Вавренюк с 2004 по 2010 годы работал в органах прокуратуры Симферополя и в прокуратуре Республики Крым. В период с 2010 по 2014 годы - прокурор Евпатории. С 2014 по 2017 годы занимал должности помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК России по Республике Крым управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона, исполнял обязанности заместителя прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурора Бахчисарайского района.

Также он является президентом общественной организации "Федерация тенниса города Евпатории".