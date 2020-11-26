СК просит арестовать четверых руководителей центра "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу четверых руководителей центра "Свидетелей Иеговы" в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 января 2021 года четверых фигурантов дела - Шаталова С. Г., Чайковского С. Г., Комарова В. В., Чернышева Ю. Е.", - сказала собеседница агентства.

Следствие просит об аресте в рамках уголовного дела об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения "Свидетелей Иеговы". Следствие утверждает, что "конспиративные сборы" проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы".

Также следствие установило, что участники подразделения вербовали новых участников из числа жителей столицы и других регионов для участия в запрещенном религиозном движении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").