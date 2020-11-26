В Крыму задержали бывшего первого заместителя главы администрации Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы администрации Евпатории задержан по подозрению во взятке в виде стройки, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник в правоохранительных органах в четверг сообщил ТАСС, что ушедший ранее с поста Кирилл Вавренюк задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Установлено, что мужчина, находясь в должности первого заместителя главы администрации Евпатории, весной 2018 года получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время должностное лицо подписало постановление в интересах взяткодателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник был задержан в рамках спецмероприятий УФСБ России по Крыму и Севастополю, его доставили в следственный отдел по городу Евпатории ГСУ СК России по региону для проведения следственных действий.

На сайте администрации Евпатории сообщается, что Вавренюк, которому 39 лет, с 2004 по 2010 год работал в органах прокуратуры Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. С 2010 по 2014 год занимал пост прокурора Евпатории, с 2014-го по 2017-й - должности помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Республике Крым управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона, исполнял обязанности заместителя прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурора Бахчисарайского района. Также он является президентом общественной организации "Федерация тенниса Евпатории".