Прокуратура проводит проверку после ДТП в Архангельске с двумя автобусами

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Архангельская прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами, в котором пострадали девять человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"В ходе проверки по факту столкновения, в результате которого пострадали пассажиры маршрутных транспортных средств, в том числе несовершеннолетний, будет дана оценка исполнения участниками требований законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках", - говорится в сообщении.

23 ноября в Архангельске столкнулись два пассажирских автобуса и "Камаз". На подъезде к Краснофлотскому мосту с улицы Нахимова 39-летний водитель ПАЗ-32054 (рейсовый автобус маршрута № 33) не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем "Камаз", водитель которого начал снижать скорость. 47-летний водитель ПАЗ-32054 (рейсовый автобус маршрута № 145), не успев среагировать на сложившуюся дорожную обстановку, столкнулся с резко затормозившим впереди автобусом № 33. В результате ДТП пострадали девять пассажиров автобусов, одна из них - 16-летняя девушка - была госпитализирована.