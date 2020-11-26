В Нижегородской области арестовали подозреваемую в похищении ребенка

ТАСС, 26 ноября. Женщина, подозреваемая в похищении трехлетнего ребенка в Нижегородской области, заключена под стражу до 24 января 2021 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Суд избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в похищении ребенка в Нижегородской области. Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, женщина частично признала свою вину.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая согласилась присмотреть за сыном своей знакомой, которой предстояла плановая госпитализация. 23 ноября женщина без согласия матери вывезла ребенка в Уренский район Нижегородской области, за возврат мальчика она стала требовать деньги. Местонахождение ребенка установили, его передали матери.