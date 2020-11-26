В прокуратуре уточнили число пострадавших при столкновении двух автобусов в Анапе

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после столкновения двух автобусов в Анапе, где, по уточненным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Организована проверка по факту произошедшего в Анапе дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутных такси, в результате которого водители и их пассажиры получили различные травмы. В Анапскую городскую больницу с различными травмами доставлены водители транспортных средств и пять пассажиров, среди которых четырнадцатилетний подросток", - сообщили в ведомстве.

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало, что в Анапе столкнулись два автобуса, травмы получили оба водителя и семь пассажиров. В краевом главке полиции добавили, что проводится проверка. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Isuzu. По данным источника в экстренных службах региона, двое из пострадавших находятся в реанимации.

Ранее в пресс-службе администрации Анапы ТАСС уточнили, что перевозки по муниципальным маршрутам осуществляли частные компании. В пресс-службе краевой прокуратуры добавили, что в рамках проверки будет дана оценка исполнению перевозчиками требований законодательства о безопасности перевозок пассажиров.