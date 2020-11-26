Суд отказал в аресте одного из задержанных руководителей центра "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг отказал в заключении под стражу первого из четверых задержанных руководителей центра "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ) и отправил его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации") УК РФ Шаталова Сергея Григорьевича, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Следствие обратилось в суд с ходатайствами об аресте четверых обвиняемых в рамках уголовного дела об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения "Свидетелей Иеговы". Следствие утверждает, что "конспиративные сборы" проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы".

Также следствием было установлено, что участники подразделения вербовали новых участников из числа жителей столицы и других регионов для участия в запрещенном религиозном движении. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации") УК РФ.