В Подмосковье мужчина избил ребенка и нанес ему ножевые ранения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сожитель опекунши девятилетнего ребенка, по предварительным данным, избил мальчика и нанес ему ножевые ранения в квартире в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Вечером 25 ноября мальчику, который воспитывается в приемной семье, были нанесены побои и ножевые ранения. По предварительным данным, противоправные действия в отношении ребенка совершил мужчина, проживающий в квартире опекуна", - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас ребенок находится в больнице. Проводится прокурорская проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что из квартиры в Подольске госпитализирован девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и попечительства. Следователи проводят допросы, назначена экспертиза, принимаются меры к задержанию причастных к преступлению.