Испания выдала России двух обвиняемых в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двое россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму 7 млн рублей, а другой - в незаконном обороте наркотиков - экстрадированы из Испании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Александра Дереку и Евгения Германовича", - сообщили в надзорном ведомстве.

Дерека в декабре 2013 года занял у двух знакомых 7 млн рублей, не собираясь их возвращать. В 2009 году он уже был также экстрадирован из Испании и осужден за мошенничество. Германович, по версии следствия, в 2015 году в составе организованной преступной группы покушался на незаконный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.

В связи с установлением их местонахождения на территории Испании Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.