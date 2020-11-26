Гособвинение запросило 14 лет колонии для экс-полицейского из Татарстана по делу о рабстве

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима бывшего полицейского из Татарстана, обвиняемого в использовании рабского труда. Об этом в четверг ТАСС сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

"[Гособвинение запросило] 14 лет в ИК строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти в течение трех лет. Следующее заседание - 24 декабря", - сказал он.

В марте 2020 года пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД России по Нурлатскому муниципальному району. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия и угрозой его применения, повлекшие иные тяжкие последствия"), п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и с угрозой его применения с причинением тяжких последствий").

Следствие полагает, что в мае 2019 года сотрудник правоохранительных органов приехал к знакомому, который жил один и выпивал. Используя обманный предлог о якобы необходимости явки в отдел полиции, он привез мужчину в дом своего отца в Аксубаевском муниципальном районе. Злоумышленник заявил потерпевшему, что теперь он будет жить в вагончике и бесплатно выполнять все поручения, связанные с работой в домохозяйстве его отца. Когда мужчина отказался, полицейский ударил его по лицу, начал угрожать потерпевшему дальнейшим применением физического насилия и незаконным привлечением к уголовной ответственности.

С 7 по 28 мая прошлого года полицейский и его отец бесплатно использовали труд мужчины. Потерпевшего систематически избивали. Обвиняемый, зная, что в отделе полиции зарегистрировано сообщение об исчезновении мужчины, составил объяснение от имени последнего с указанием фиктивной информации о местонахождении и заставил потерпевшего подписать документ.

Как сообщили в декабре 2019 года в пресс-службе МВД по Татарстану, ведомство провело служебную проверку по опубликованной в СМИ информации о причастности полицейских отдела МВД России по Нурлатскому району к похищению и принуждению к труду местного жителя. По ее результатам оперуполномоченного угрозыска ОМВД России по Нурлатскому району уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", он также "понесет наказание в рамках действующего законодательства".