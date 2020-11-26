Прокурор просит 16 лет колонии для украинского экс-футболиста Василенко по делу о шпионаже

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд назначить 16 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор будет оглашен 7 декабря.

"В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен 7 декабря в 11:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела в отношении украинца содержат гриф "секретно".

Василенко с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Он родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж (276 УК РФ). Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Подсудимый содержится в одном из столичных СИЗО. Дело в отношении него расследовало УФСБ по Москве. Детали дела неизвестны. Согласно санкции статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.