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В Москве по делу о взятке арестован глава отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево

Сумма взятки составила более 820 тыс. рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в размере более 820 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу", - сообщила Марковская.

По версии следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, денежные средства на сумму свыше 820 тыс. рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов. Деньги передавались сотруднику таможни через привлеченных предпринимателем посредников.

В отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого они дали показания на сотрудника таможни.

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