С начала года при участии Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов на Северном Кавказе

ТАСС, 26 ноября. Тринадцать бандитов ликвидированы с начала года на Северном Кавказе при участии сотрудников Росгвардии, нейтрализованы 32 активных участника и пособника бандподполья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В текущем году в целях пресечения противоправной деятельности бандгрупп в зонах ответственности группировки Росгвардии проведено более 3700 мероприятий. С участием подразделений ведомства нейтрализованы 13 бандитов, задержаны 32 активных участника и пособника бандподполья, уничтожены 66 объектов их инфраструктуры. Изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия", - говорится в сообщении.

За 9 месяцев этого года инженерно-техническими подразделениями и группами разминирования Росгвардии обнаружено и обезврежено значительное количество боеприпасов и взрывоопасных предметов. "Не все они, конечно же, предназначались для организации террористической деятельности, но представляли серьезную угрозу безопасности граждан", - отметили в ведомстве.