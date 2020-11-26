Прокурор просит приговорить почти к 7 годам адвоката Хасавова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Измайловский суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о принуждении к даче показаний в отношении трех фигурантов, одним из которых является адвокат Дагир Хасавов, приговорить подсудимых к реальным срокам от 3,5 до 7 лет колонии. Как уточнил ТАСС адвокат Хасавова Александр Лебедев, его подзащитному прокурор запросил 6 лет и 11 месяцев колонии.

"В ходе прений сторон в Измайловском районном суде Москвы прокурор запросил для Дагира Хасавова 6 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал защитник.

Дорогомиловский районный суд Москвы 4 месяца назад передал по подсудности уголовное дело в отношении Хасавова и других обвиняемых в Измайловский суд, который начал слушать дело по существу в середине августа. На предварительном заседании суд отклонил ходатайства защиты Хасавова о прекращении его дела в связи с отсутствием состава и события преступления. Кроме того, суд отказался вернуть дело прокурору и изменить меру пресечения подсудимым.

Кроме Хасавова, на скамье подсудимых находятся бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор счетной палаты республики Вадим Юсуфов, который содержится под домашним арестом с начала возбуждения уголовное дела. Им обвинение запросило по 4,5 года и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

Хасавову инкриминируется принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии). Ранее он представлял в суде интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания, но позже в ходе следственных действий заявил, что ничего не знал о сговоре между другими фигурантами. Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают.

Вместе с тем, давая показания в суде, Юсуфов заявил, что подписывал протоколы допросов "не глядя, сидя в наручниках в автозаке", а следователи сказали ему, что сделают его соучастником, если он не даст нужные показания.