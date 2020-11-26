{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Чувашии

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя, не справившегося с управлением

ТАСС, 26 ноября. Школьный автобус с девятью учениками и педагогом в салоне съехал в кювет и упал на бок на трассе в Чувашии, различные травмы получили два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД республики.

"Транспортное средство, в салоне которого в момент ДТП находились девять учащихся 2-11-х классов и сопровождающий педагог, лег на бок. На данный момент за медицинской помощью обратился водитель транспортного средства и учитель средней общеобразовательной школы", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 16:00 мск возле деревни Пизенеры. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением.

Теги
РоссияЧувашия
Суд отказался освободить по УДО активиста Котова
Константин Котов должен выйти на свободу 16 декабря, когда истечет срок его наказания
Читать полностью