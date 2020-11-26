Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Чувашии

ТАСС, 26 ноября. Школьный автобус с девятью учениками и педагогом в салоне съехал в кювет и упал на бок на трассе в Чувашии, различные травмы получили два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД республики.

"Транспортное средство, в салоне которого в момент ДТП находились девять учащихся 2-11-х классов и сопровождающий педагог, лег на бок. На данный момент за медицинской помощью обратился водитель транспортного средства и учитель средней общеобразовательной школы", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 16:00 мск возле деревни Пизенеры. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением.