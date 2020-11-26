Суд Москвы на полгода продлил арест братьям Магомедовым

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 13 мая продлил арест фигурантам уголовного дела совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из братьев Виктория Цилюрик.

"Срок меры пресечения всем фигурантам дела продлен до 13 мая", - сказала защитник.

В ходе заседания в четверг, которое прошло в закрытом режиме, адвокаты обвиняемых попросили вернуть дело прокурору, изменить фигурантам меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей и поменять подсудность на Пресненский суд Москвы.

Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также четыре фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

По версии следствия, с 2010 года по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

Генпрокуратурой в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.