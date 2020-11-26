Суд отказался освободить по УДО активиста Котова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Суд города Петушки Владимирской области отказался освободить условно-досрочно активиста Константина Котова, осужденного в сентябре 2019 года за нарушение правил организации митинга. Об этом журналистам сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Только что суд принял решение отказать в освобождении Котова условно-досрочно. Теперь он должен выйти через девять дней, как и положено по сроку его наказания", - сказал он.

Согласно сроку наказания Котов должен выйти на свободу 16 декабря. Защита подала ходатайство с просьбой освободить его на 9 дней раньше. Представитель ФСИН возражал против УДО, утверждая, что осужденный еще не исправился и имеет взыскания. Сам Котов участвовал в заседании суда по видеосвязи.

В августе Перовский суд Москвы отклонил иск активиста Константина Котова к исправительной колонии № 2 во Владимирской области, который оспаривал дисциплинарные взыскания и отказ допускать защитника на заседания дисциплинарной комиссии.

По словам адвоката активиста Марии Эйсмонт, администрация колонии формально и необоснованно применила к Котову три взыскания в виде устных и письменных выговоров, два из которых относятся к ношению активистом рукавиц, которые ему одолжил другой заключенный.

Дело Котова

Котова осудили в сентябре 2019 года за нарушение правил организации митинга. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Суд назначил ему четыре года колонии, а апелляционная инстанция признала это решение законным.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. После этого Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

Адвокаты отмечали, что Котов уже может подавать прошение об условно-досрочном освобождении, при рассмотрении в суде которого будет учитываться и его характеристика из колонии, где приводится информация о выговорах и награждениях заключенного.