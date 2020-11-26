СК задержал бывшего замдиректора ФСИН Максименко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщила она.

"По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения", - сказала Петренко.

В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей. "Не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов", - пояснила представитель СК.

Проводятся необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы, добавила она.

По ст. 285 УК РФ бывшему замглавы ФСИН грозит до 10 лет колонии.

До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Следствие планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения в пятницу. До этого он будет находиться в ИВС", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник добавил, что на данный момент следственные действия с Максименко продолжаются.

Чем известен Максименко

Валерий Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. Он был освобожден от должности указом президента РФ от 18 марта 2020 года.

Максименко был организатором футбольного матча с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" 14 февраля прошлого года. Кроме того, он занимался вопросами развития медицины в местах лишения свободы, организовывал направление врачей ведущих медицинских центров страны для оказания высококвалифицированной медпомощи заключенным. Он также в свое время принес извинения за случаи жесткого обращения с заключенными после громкой истории с избиением осужденного к ярославской колонии.

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