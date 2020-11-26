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Теплоснабжение восстановлено во всех домах Владивостока

В Минэнерго также сообщили, что число оставшихся без света жителей Приморья снизилось до 4,4 тыс. человек

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тепло начало поступать во все дома Владивостока, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Тепло подано во все дома Владивостока", - отметили в министерстве.

В министерстве добавили, что на острове Русский теплоснабжением также обеспечены все потребители, однако пока сохраняются ограничения по обеспечению электроэнергией.

В ведомстве также добавили, что число оставшихся без света жителей Приморья снизилось до 4,4 тыс. в пяти населенных пунктах.

"В Приморском крае под контролем Минэнерго продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения 4,4 тыс. человек в пяти населенных пунктах, в том числе во Владивостоке. Все котельные во Владивостоке обеспечены энергоснабжением. Из-за порывов на теплосетях пока продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения части потребителей", - говорится в сообщении.

 

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