Теплоснабжение восстановлено во всех домах Владивостока

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тепло начало поступать во все дома Владивостока, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Тепло подано во все дома Владивостока", - отметили в министерстве.

В министерстве добавили, что на острове Русский теплоснабжением также обеспечены все потребители, однако пока сохраняются ограничения по обеспечению электроэнергией.

В ведомстве также добавили, что число оставшихся без света жителей Приморья снизилось до 4,4 тыс. в пяти населенных пунктах.

"В Приморском крае под контролем Минэнерго продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения 4,4 тыс. человек в пяти населенных пунктах, в том числе во Владивостоке. Все котельные во Владивостоке обеспечены энергоснабжением. Из-за порывов на теплосетях пока продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения части потребителей", - говорится в сообщении.