Член террористического сообщества, созданного в колонии в Калмыкии, получил 5 лет тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный военный окружной суд приговорил бывшего участника террористического сообщества, созданного на территории исправительной колонии в Калмыкии, к пяти годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Сулейманова Саида Халидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ. В соответствии с приговором суда Сулейманов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июле и октябре 2020 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении участников террористического сообщества Михаила Жигунова и Саида Сулейманова. По данным СК, Сулейманов и другие лица являлись активными участниками террористического сообщества, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые участниками террористического сообщества по литературе, признанной судами экстремистскими материалами.

25 декабря 2015 года Сулейманов вышел из состава террористического сообщества после освобождения из колонии. Пресечь противоправную деятельность удалось при содействии подразделений ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия и МВД России.

По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в исправительной колонии террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром (главой незаконного вооруженного формирования) и 31 марта 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте был ликвидирован. В состав террористического сообщества в колонии в Яшкуле, по данным правоохранительных органов, с середины 2013 года по 16 декабря 2019-го вошли более 100 осужденных.