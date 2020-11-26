Суд в Москве арестовал одну из женщин, вымогавших 2 млн рублей у Тарзана

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Антонину Саввидес, обвиняемую в вымогательстве 2 млн рублей у артиста Сергея Глушко, известного как Тарзан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением от 26 ноября 2020 года ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемой Саввидес Антонины Валериевны в преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 января 2021 года. Потерпевшим по делу проходит Глушко", - сказали в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, две женщины вымогали у Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений. После этого он обратился в полицию. Во вторник при передаче 2 млн рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы была задержана женщина. Ее соучастница была задержана позже.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили задержание двух подозреваемых в вымогательстве 2 млн рублей за неразглашение компрометирующих сведений. Одна из женщин была задержана в кафе на улице Сергия Радонежского. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий на территории Московской области задержана ее 21-летняя соучастница. Ведется поиск других соучастников.