Более 2,6 тыс. рогов сайгака пытались продать в Белгородской области

ТАСС, 26 ноября. Более 2,6 тыс. рогов азиатского сайгака, занесенного в Красную книгу, пытались продать в Белгородской области. По этому факту возбудили уголовное дело, задержаны двое иностранных граждан, сообщила в четверг пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации"), - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, более 2,6 тыс. рогов азиатского сайгака купили незаконно не позднее 10 ноября на территории сопредельного государства, через неделю их перевезли в Белгород, где хранили в арендованном гараже. При попытке продажи рогов сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали двоих иностранных граждан. В настоящее время подозреваемые дали признательные показания.

Как сообщалось ранее, пограничники изъяли почти 500 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу, у трех иностранных граждан в Белгородской области в конце октября. Иностранцев, обвиняемых в незаконном обороте рогов, купленных в Оренбурге, арестовали 31 октября.