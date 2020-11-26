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Умер Диего Марадона
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В центре Буэнос-Айреса произошли столкновения между полицией и фанатами Марадоны

Полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Были задержаны как минимум два человека
© AP Photo/Marcos Brindicci

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает с места корреспондент ТАСС.

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Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом, где проходит церемония прощания. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ.

После начала столкновений на Авенида-де-Майо произошла небольшая давка. Пришедшие на гражданскую панихиду начали бежать от шума пуль и снесли часть ограждений. В начале проспекта был выставлен полицейский кордон.

Были задержаны как минимум два человека. Информации о пострадавших пока нет.

Диего Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур. 

В новость были внесены изменения (21:16 мск) — добавлена информация по тексту. 

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