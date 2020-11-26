СК завершил допрос экс-замглавы ФСИН Максименко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил в четверг следственные действия с бывшим заместителем директора ФСИН Валерием Максименко, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Следственные действия с задержанным Максименко на сегодня завершены. Он допрошен как обвиняемый. После этого его отвезли в изолятор временного содержания на Петровке", - сказал собеседник агентства. По его словам, в пятницу СК выйдет в суд для избрания Максименко меры пресечения.

Из видео, распространенного пресс-службой СК, следует, что бывший замглавы ФСИН прибыл в Следственный комитет с сумкой. Из СК его увезли в наручниках в полицейском автозаке.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Максименко предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет колонии.