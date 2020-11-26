Мать захваченных в Петербурге детей не пустили к ним без разрешения органов опеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Мать шестерых детей в Петербурге, которых во вторник несколько часов удерживал мужчина, не пустили к ним в больницу без разрешения органов опеки. Об этом журналистам сообщили в аппарате детского омбудсмена по городу.

"Сегодня днем мама (шестерых детей, захваченных в Петербурге - прим. ТАСС) в Детской городской больнице номер 22 принесла своим детям вещи и продукты. Поскольку мальчики были доставлены в учреждение здравоохранения скорой помощью по акту полиции, то маму до детей пока без разрешения органов опеки не допускают. Мама планирует получить такое разрешение завтра и навестить ребят", - рассказали в аппарате.

Дети в настоящее время находятся в учреждениях здравоохранения, двое из них получили травмы - у одного сломан нос, у другого обнаружена черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.