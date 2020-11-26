Суд приговорил адвоката Хасавова к 6 годам колонии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о принуждении к даче показаний в отношении трех фигурантов, одним из которых является адвокат Дагир Хасавов, приговорил подсудимых к срокам от 3 до 6 лет колонии. Как уточнил ТАСС адвокат Хасавова Александр Лебедев, его подзащитный осужден на шесть лет колонии.

"Только что Дагира Хасавова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой"). Ему назначено 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сказал защитник. - Приговор мы этот обязательно обжалуем, так как настаиваем на невиновности".

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Хасавову почти максимальный срок по этой статье - 6 лет и 11 месяцев. Защита адвоката просила оправдать его.

В свою очередь в пресс-службе районного суда ТАСС уточнили, что подсудимые признаны виновными в совершении принуждения потерпевшего в составе организованной группы к даче ложных показаний, соединенным с шантажом, угрозой причинением вреда здоровью.

Дорогомиловский районный суд Москвы 4 месяца назад передал по подсудности уголовное дело в отношении Хасавова и других обвиняемых в Измайловский суд, который начал слушать дело по существу в середине августа. На предварительном заседании суд отклонил ходатайства защиты Хасавова о прекращении его дела в связи с отсутствием состава и события преступления. Кроме того, суд отказался вернуть дело прокурору и изменить меру пресечения подсудимым.

Кроме Хасавова, на скамье подсудимых находятся бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор счетной палаты республики Вадим Юсуфов, который содержался под домашним арестом с начала возбуждения уголовного дела. Им обвинение запросило по 4,5 года и 3,5 года колонии общего режима соответственно, а суд назначил Джамалутдинову 4,5 года колонии, а Юсуфову - 3 года (взял под стражу в зале суда).

Суть обвинений

Хасавову было предъявлено обвинение в принуждении к даче показаний, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии). Ранее он представлял в суде интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания, но позже в ходе следственных действий заявил, что ничего не знал о сговоре между другими фигурантами.

Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают.

Вместе с тем, давая показания в суде, Юсуфов заявил, что подписывал протоколы допросов "не глядя, сидя в наручниках в автозаке", а следователи сказали ему, что сделают его соучастником, если он не даст нужные показания.

В новость были внесены изменения (22:25 мск) — уточняются сроки наказания в первом абзаце - от 3 до 6.