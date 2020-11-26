Пять человек пострадали в ДТП в Оренбургской области

ТАСС, 26 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в четверг на автодороге Орск - Гай в Оренбургской области. В результате ДТП пострадали пять человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадали пять человек: два человека в ВАЗ-2110 и три человека в автомобиле Lada Granta. Погибших нет. Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 города Орска", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло в 21:45 по местному времени (19:45 мск) в одном километре от поселка Геологов в городе Орск. По данным пресс-службы, пожарные-спасатели деблокировали пострадавших. Движение на месте ДТП не затруднено.