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В Канаде в перестрелке с участием полиции погиб ребенок

Еще два человека ранены

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, два получили ранения в результате стрельбы с участием полиции в канадской провинции Онтарио. Об этом в четверг сообщил телеканал СBC.

Инцидент произошел в городке Каварта-Лэйкс, который расположен в 135 км к северо-востоку от Торонто. В перестрелке между мужчиной и сотрудниками полиции погиб мальчик, чей возраст не уточняется. Также серьезные ранения получил один из полицейских и стрелявший, который в итоге был задержан.

В настоящее время идет расследование. В частности, устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Угрозы общественной безопасности нет. Других подробностей пока не сообщается.

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