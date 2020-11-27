Суд изберет меру пресечения экс-замглавы ФСИН Максименко

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следствие планирует в пятницу обратиться в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения бывшему заместителю директора ФСИН Валерию Максименко, задержанному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Следствие планирует выйти в Басманный суд с ходатайством сегодня, 27 ноября", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь может идти как о заключении под стражу, так и о домашнем аресте.

Ночь Максименко проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, куда он был доставлен из Следственного комитета после допроса.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.

По данным Следственного комитета, строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ущерб от действий Максименко составил свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Ему грозит до 10 лет колонии.

Чем известен Максименко

Валерий Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. Он был освобожден от должности указом президента РФ от 18 марта 2020 года.

Максименко был организатором футбольного матча с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" 14 февраля прошлого года. Кроме того, он занимался вопросами развития медицины в местах лишения свободы, организовывал направление врачей ведущих медицинских центров страны для оказания высококвалифицированной медпомощи заключенным. Также Максименко в свое время принес извинения за случаи жесткого обращения с заключенными после громкой истории с избиением осужденного в ярославской колонии.

Другие приговоры

Максименко не первый бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН, ставший фигурантом уголовного дела. 14 июня 2017 года суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера (возглавлял службу в 2009-2012 годах), признав его виновным в мошенничестве Его бывший заместитель Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапова освободили досрочно. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда освободил Реймера условно-досрочно.

13 сентября 2017 года был задержан бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал ни по одному из уголовных дел. В 2019 году Коршунов был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. В марте 2020 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за растрату.