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В Неваде при стрельбе на улице погиб один человек

Пострадали четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Хендерсоне (штат Невада) задержали мужчину и женщину, которые, как полагают власти, в ночь на четверг застрелили одного человека и ранили четырех. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицейским управлением города.

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они "ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива". Один человек был застрелен, четыре получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. "Ожидается, что они выживут", - говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые "позже были найдены и задержаны" по обвинениям, которые не имеют отношения к произошедшему.

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