В Подмосковье загорелся цех по переработке пластика

ТАСС, 27 ноября. Пожарные тушат возгорание площадью 1,5 тыс. кв. м в нежилом здании в селе Калиновка Московской области, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Калиновка, дом 1а. В 06:31 - локализация пожара на площади 1 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что информация о пожаре поступила в 03:00 мск. В загоревшемся здании располагается производство по переработке пластика и обработке металла. К моменту прибытия пожарных горела кровля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В тушении задействовано 77 человек и 25 спецмашин.