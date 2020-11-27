СК возбудил уголовное дело из-за отравления семьи угарным газом в Тольятти

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, из-за отравления угарным газом двух детей и их родителей в Тольятти. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области, умерла девочка.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы с целью установления причин отравления", - говорится в сообщении.

По данным следователей, инцидент произошел 24 ноября в доме на Комсомольской улице в Тольятти. Были госпитализированы семилетние мальчик и девочка, а также их родители, у всех были признаки отравления. Через некоторое время девочка умерла в больнице. По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения регионального ГУ МВД.