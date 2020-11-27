В Саратове виновника ДТП с четырьмя погибшими осудили на три года колонии

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор виновнику дорожной аварии с участием минивэна, в результате которой погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба.

31-летний мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Авария произошла в январе, водитель минивэна выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ГАЗ-3110, который двигался по встречной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель ГАЗ-3110 и трое пассажиров минивэна. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу из полиции в СК уголовного дела. В региональной прокуратуре ТАСС подтвердили, что все, кто находился в минивэне, являются гражданами Узбекистана.