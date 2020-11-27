Экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 27 ноября./ТАСС/. Бывший замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко не признает вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников, посетивший Максименко в ИВС.

"Он мне сказал следующее: "Конечно, вину я не признаю", - сказал Мельников.

По словам правозащитника, Максименко находится в двухместной стандартной камере, соседей у него нет. По прибытии в изолятор, согласно правилам внутреннего распорядка, ему были выданы постельные и мыльные принадлежности. "Выглядит он подавленным. Сказал, что вечером у него подскочило давление, и в ИВС ему выдали необходимые лекарства. В ИВС в отличие от СИЗО правилами не предусмотрены телевизоры, холодильники, электрочайники, и ничего это в камере Максименко нет", - отметил секретарь ОНК.

Бывший замглавы ФСИН заявил, что ему "все равно, в какой СИЗО его отправят, если суд решит взять под стражу". Наблюдатели предположили, что по статусу его в таком случае поместят в СИЗО "Лефортово" или СИЗО-1 федерального подчинения.

Максименко был задержан 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В пятницу СК планирует обратиться в суд за избранием меры пресечения. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годов)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.

По данным Следственного комитета, строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ущерб от действий Максименко составил свыше 189 млн рублей.