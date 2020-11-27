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Шесть человек погибли при столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани

Еще четверо пострадали

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе Краснодарского края, в результате погибли шесть человек, четверо доставлены в больницу, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 5-м км автодороги Выселки - Кирпильская. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение", - заявили в ведомстве. 

Там добавили, что, по предварительной информации, "Газель" не пропустила "Камаз". "По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "Камаз", - говорится в сообщении ГУ МВД..

По данным источника в экстренных службах региона, число пострадавших увеличилось до восьми. "Пострадали восемь человек: состояние пятерых средней степени тяжести, трое - тяжелых", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (09:30 мск) - уточняется число погибших и пострадавших

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