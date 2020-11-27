Полиция возбудила дело после столкновения BMW и грузовика в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила дело после гибели человека и госпитализации еще двоих в результате столкновения BMW с грузовиком на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в главке.

26 ноября около 8 часов утра у дома 139 на Волоколамском шоссе водитель BMW Х5 при перестроении в правый ряд совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении манипулятором Isuzu. В результате ДТП пассажир BMW умер на месте - пенсионер 1952 года рождения. Водитель иномарки 1985 года рождения и еще один пассажирка 1980 года рождения госпитализированы в реанимацию.