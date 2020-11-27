СК попросил суд арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Меру пресечения просят избрать на срок до 25 января 2021 года", - сообщила собеседница агентства.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годов)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России.

По данным Следственного комитета, строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ущерб от действий Максименко составил свыше 189 млн рублей.

Ему грозит до 10 лет колонии. Вину он не признает.