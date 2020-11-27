Прокуратура на Кубани организовала проверку после ДТП с шестью погибшими

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки после столкновения необорудованной для перевозки пассажиров "Газели" и "Камаза" в Выселковском районе Краснодарского края, где погибли шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП, произошедшего утром 27 ноября 2020 года на трассе Выселки - Кирпильская. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе, в результате погибли шесть человек, еще восемь доставлены в больницу. Полиция региона также проводит проверку. По данным прокуратуры Краснодарского края, "Газель" перевозила 15 работников, при этом автомобиль не был предназначен для пассажирских перевозок.