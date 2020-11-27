СК завершил следствие по делу криминального авторитета Шишканова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следствие по уголовному делу криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), обвиняемого в том числе в убийстве подмосковного депутата. Об этом журналистам в пятницу сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии - Шишканов). Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие", - сказала она. Медведев также обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемые и их защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Шишканов и его банда, в СК назвали убийство генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Сидорова и ее семья пропали в 2012 году. В СМИ предполагали, что убийство могло быть совершено из-за разногласий с Шишкановым - известным с 1990-х годов криминальным авторитетом, пользующимся огромным влиянием на территории Раменского района. Эта версия была взята за рабочую, и позже она нашла свое подтверждение. В 2019 году уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета. "Не оставалось сомнений, что организовать и осуществить похищение и убийство четырех человек под силу только достаточно крупной организованной группе, а безвозмездная передача земель прямо указывала на Медведева как на выгодоприобретателя и организатора данного преступления", - сообщила Петренко. Криминальный авторитет намеревался после празднования своего 55-летия выехать за границу на постоянное место жительства, в связи с чем было принято решение его задержать.

"Первые задержания подозреваемых в сентябре 2019 года проводились следователями совместно с оперативниками МВД и ФСБ на территориях Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областей и на Камчатке. Уже первый из задержанных соучастников в ходе допроса раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения тел убитых. В результате в октябре 2019 года были обнаружены тела пропавших", - отметила представитель СК.

Линия защиты

Петренко обратила внимание, что в последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация, в которой Медведев позиционируется как крупный бизнесмен и меценат, жертвовавший огромные суммы на благотворительные цели и поддержку футбольного клуба "Сатурн", а расследуемое дело - результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы. "Такая линия защиты была выбрана не сразу - со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым", - рассказала представитель СК. Когда эта попытка провалилась, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами.

По данным СК, Медведев не имел легальных источников дохода и не платил налоги. Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в размере 6 999 рублей, из которых был уплачен налог в размере 630 рублей. "Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым. Утверждения о занятии благотворительностью и щедрых пожертвованиях не имеют фактического подтверждения и опровергаются материалами уголовного дела", - сказала Петренко. Вместе с тем следствию известно, что обвиняемый с определенной целью поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги. "Но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя", - отметила Петренко.