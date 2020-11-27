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Владельца "ВИМ-Авиа" объявили в международный розыск

Светлану Мурсекаеву обвиняют по делу о мошенничестве в сфере кредитования

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании "ВИМ-Авиа" Светлану Мурсекаеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере кредитования. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, Мурсекаева объявлена в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаевой Светланы Анатольевны. Она объявлена в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда, Мурсекаевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования).

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