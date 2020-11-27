Двое с пистолетом похитили у мужчины 11,5 млн рублей в центре Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали двоих ранее судимых жителей столицы, которые в офисе в центре Москвы похитили у мужчины 11,5 млн рублей, угрожая пистолетом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что в интернете познакомился с якобы двумя бизнесменами и договорился встретиться с ними в их офисе на Пресненской набережной. При себе заявитель имел крупную сумму денег.

"Во время переговоров с менеджером в помещение неожиданно вошли неизвестные и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, открыто похитили принадлежащие мужчине денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 11,5 млн рублей, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресам проживания на Большой Филевской улице и на территории ТиНАО задержали 34- и 39-летнего ранее судимых жителей столицы".

Злоумышленники успели распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемые арестованы.