В Петербурге задержали двоих зачинщиков драки со стрельбой на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции разыскали и задержали двоих мужчин по подозрению в участии в массовой драке со стрельбой на рынке в Апраксином дворе в центре города, которая произошла в октябре этого года. Как сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при обыске у них найдено оружие и боеприпасы.

"В ходе обыска по местам проживания задержанных обнаружено и изъято несколько мобильных телефонов, ружье без разрешающих документов, пистолет "Иж" с просроченным разрешением и патроны. Оружие и патроны направлены в экспертно-криминалистический центр главка МВД России на исследование. Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В октябре в главке МВД по городу и области сообщали, что в центре Петербурга на улице Садовой произошел массовый конфликт со стрельбой. После него в полицию для разбирательства доставили 16 человек. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Как уточнили в полиции, двое задержанных подозреваются в том, что на рынке избили и несколько раз выстрелили в пострадавшего. В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.