В Адыгее полицейский во время погони за нарушителем ранил из пистолета девочку

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. В Адыгее сотрудник полиции во время преследования автомобиля нарушителя ранил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского МВД.

"При преследовании автомобиля ВАЗ-2107, водитель которого проигнорировал требования сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" об остановке, было применено табельное оружие. Полицейскими был произведен предупредительный выстрел, а после этого - несколько выстрелов в сторону автомобиля нарушителя. Машину удалось остановить, а водителя задержать. Во время осмотра салона машины была обнаружена несовершеннолетняя жительница города Адыгейска с огнестрельным ранением", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 25 ноября. Девочка, получившая ранение в поясничную область, госпитализирована. Сотрудники полиции самостоятельно оказали ей доврачебную помощь и доставили в больницу. Сейчас проводится служебная проверка, чтобы установить, оправданно ли было применение табельного оружия полицейскими.

По данным ГИБДД МВД по Адыгее, водитель "Жигулей" - 20-летний житель Теучежского района - не имеет водительского удостоверения, ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Пытаясь уйти от полицейских, он грубо нарушал правила дорожного движения: неоднократно выезжал на полосу встречного движения и создавал реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, совершал опасные маневры в сторону патрульного автомобиля. В отношении мужчины составили четыре административных протокола.