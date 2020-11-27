В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта со знакомыми ученика

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Учитель одной из школ Нальчика произвел выстрелы в воздух из травматического пистолета после потасовки со знакомыми ученика, пострадавших нет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД по региону.

"Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что, по предварительным данным, между учеником восьмого класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Школьник позвал своих знакомых для разбирательства с преподавателем. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы в воздух", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участников конфликта доставили в отдел полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщила ТАСС и.о. начальника департамента образования города Фатима Оганезова, находящаяся на месте ЧП, ученики школы в инциденте не участвовали. "Дети не участвовали, это были родственники одного из учащихся. Никто не пострадал. Сейчас идут следственные мероприятия, доступа к учителю нет", - сказала Оганезова.