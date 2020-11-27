В Подмосковье под суд пойдут пятеро обвиняемых в незаконном выводе за рубеж €60 млн

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пятеро обвиняемых в незаконном выводе за рубеж €60 млн предстанут перед судом в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей столичного региона организовали преступное сообщество, к участию в котором с 2013 по 2018 год привлекли еще восемь человек, совершавших преступления в Москве и области, Пензе и Ставропольском крае.

Деятельность преступной организации была направлена на вывод денег в Турцию с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка €10 млн. В общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более €60 млн.

Также следователи установили причастность двоих обвиняемых к похищению $1 млн у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя поддельные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые они планировали обменять на $1 млн.

Следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн рублей, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей - это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок. Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения со следствием, в отношении еще одного уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске.