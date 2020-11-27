СК возбудил дела против соучастников избиения волгоградца после ссоры в родительском чате

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Все соучастники конфликта в отделении банка в Волгограде, в результате которого погиб 41-летний мужчина, установлены и привлечены к ответственности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября житель Волгограда Арсен Мелконян, придя в отделение банка, нанес Роману Гребенюку несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и позже умер в реанимации. Нападавший был задержан и арестован. По его словам, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.

"К ответственности также привлечены сестра нападавшего и ее муж. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается его супруги, то принимая во внимание, что у женщины на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год, следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий", - говорится в сообщении.

Сестре нападавшего в пятницу будет предъявлено обвинение по статьям "Подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений" и "Подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". Действия ее мужа квалифицированы по статьям "Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", уточнили в пресс-службе.

Следователи допросили всех очевидцев и свидетелей расследуемых событий, проведены несколько судебных экспертиз. Комплекс следственных действий позволил установить все обстоятельства совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к гибели мужчины, разграничить роль и степень участия каждого. Основному фигуранту уголовного дела инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, добавили в пресс-службе следственного управления.